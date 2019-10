Verkehr

18:14 Uhr | 20.10.2019

"XR Youth" wollen Zeichen setzen

Klima-Aktivisten blockieren Straßen

Am Sonntagmittag haben Aktivisten der Gruppierung „XR Youth“ zeitweise mehrere Kreuzungen in Barmbek blockiert. Die jungen Klimaschützer sind Teil der Bewegung „Extinction Rebellion“ und wollen mit ihren Aktionen ein Zeichen gegen die Klimakrise setzen. Sie blockierten die Kreuzungen singend und mit Transparenten jeweils für wenige Minuten und verteilten Flyer und Kekse an die wartenden Autofahrer.