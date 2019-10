Blaulicht

18:12 Uhr | 20.10.2019

Todesursache noch unklar

Kanufahrer entdecken leblosen Mann

Kanufahrer haben am Sonntagmittag eine leblose Person im Mühlenteich am Alsterlauf entdeckt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Sanitäter konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam wurde zur Obduktion ins Institut für Rechtsmedizin am UKE gebracht. Dort sollen die Identität des Toten sowie die Todesursache geklärt werden.