Gesellschaft

15:23 Uhr | 20.10.2019

Aussage des Angeklagten am Montag erwartet

Prozess gegen SS-Wachmann

Im Prozess gegen den früheren SS-Wachmann in einem Konzentrationslager bei Danzig wird am Montag die Aussage des Angeklagten erwartet. Dem mittlerweile 93-Jährigen wird die Beihilfe zum Mord in über 5.000 Fällen vorgeworfen. Laut eines Sachverständigen soll er die Möglichkeit gehabt haben, die Morde der SS von den Wachtürmen aus zu beobachten. Außerdem soll er teilweise detaillierte Kenntnis von den Erschießungen gehabt haben.