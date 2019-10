Gesellschaft

19:47 Uhr | 19.10.2019

Auch Politiker mit dabei

Demo gegen türkischen Militäreinsatz

In der Sternschanze hat am Sonnabend erneut eine Demonstration gegen den Angriff der Türkei auf die Region Rojava in Nordsyrien stattgefunden. Rund 2.300 Menschen demonstrierten gegen den Militäreinsatz. Sie fordern sofortigen politischen und wirtschaftlichen Druck der Bundesregierung und der EU auf die Türkei. Auch einige Politiker waren mit dabei. So unter anderem auch Antje Möller von den Grünen. In den vergangenen Tagen hatte es in Hamburg und bundesweit immer wieder Demonstrationen gegen die Militärintervention in Syrien gegeben.