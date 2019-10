Stadtgespraech

18:15 Uhr | 18.10.2019

Initiative beklagt Untätigkeit der Behörde

Illegaler Wohnungsleerstand in Eppendorf

In ganz Hamburg herrscht Wohnungsnot, dabei stehen etliche Wohnungen leer. So auch in Eppendorf, wo viele Einheiten jetzt bereits länger als gesetzlich erlaubt unbewohnt sind. Die Initiative "Wir sind Eppendorf" macht darauf aufmerksam und kritisiert die Behörde, die gegen den Leerstand zu wenig unternehme.