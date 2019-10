Gesellschaft

14:07 Uhr | 18.10.2019

Zahl der Delikte in vier Jahren halbiert

Immer weniger Einbrüche in Hamburg

Die Anzahl der Einbrüche in Hamburg hat sich in den letzten vier Jahren halbiert. Das gab Polizeipräsident Ralf Martin Meyer im Rahmen einer Talksendung beim NDR bekannt. So ist Meyer zuversichtlich, dass die Einbruchszahl im Jahr 2019 unter 4.500 Delikten liegen wird. 2015 waren es noch rund 9.000 Taten. Als Grund nennt der Polizeipräsident die erhöhte Präsenz der Beamten und die Arbeit der Sonderkommission Soko Castle.