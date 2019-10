Politik

10:59 Uhr | 18.10.2019

„Macht Europa zur Antwort!“

Erneute Fridays for Future Demonstration

Auch heute hat in Hamburg wieder eine Fridays for Future Demonstration stattgefunden. Unter dem Motto „Macht Europa zur Antwort!“ demonstrierten die Schülerinnen und Schüler auf dem Rathausmarkt gegen das Klimapaket der Bundesregierung. So sei „auf unsere Bundesregierung offensichtlich kein Verlass“, so die Demonstranten. Für Ende November ist bereits der vierte globale Klimastreik geplant, am letzten hatten allein in Hamburg über 70.000 Menschen teilgenommen.