10:02 Uhr | 18.10.2019

Vorreiter in Europa

"TeamLab"-Museum kommt nach Hamburg

Das Digital-Museum „TeamLab“ aus Tokio soll seinen europaweit ersten Standort in der Hamburger HafenCity bekommen. Das hat die Kommission der Bodenordnung beschlossen. Auf 5.000 Quadratmetern an den Elbbrücken soll die moderne Kunstausstellung zu sehen sein. Bürgermeister Peter Tschentscher hatte sich auf seiner Asien-Reise einen Eindruck von dem Museum verschafft und eine entsprechende Erklärung unterzeichnet. Über 3,5 Millionen Besucher verzeichnete das Museum in Tokio bisher.