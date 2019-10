Stadtgespraech

08:43 Uhr | 18.10.2019

Bereits 400 Anträge eingereicht

Summe für Zuschüsse bei Lastenrädern erhöht

Die Umweltbehörde erhöht die bereitgestellte Summe an Zuschüssen für Lastenräder. Außerdem sollen die geplanten Gelder von 2020 und 2021 bereits in diesem Jahr zu Verfügung stehen. Das geht aus einem Bericht des Hamburger Abendblatts hervor. Knapp 400 Anträge verbucht die Behörde. In diesem Jahr stehen somit 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Hamburger können bei der Behörde Anträge stellen und auf einen Zuschuss von bis zu 2.000 Euro für ihr neu gekauftes Lastenrad hoffen.