Sport

15:58 Uhr | 17.10.2019

Challenger vom 21. bis 27. Oktober in Horn

Zweites ATP-Turnier startet in Hamburg

Für die Hamburger Tennisfans ist das Turnier am Rothenbaum jeden Sommer Pflicht. Zum ersten mal müssen sich die Zuschauer in diesem Jahr auch den Herbst im Kalender markieren. Vom 21. bis 27. Oktober findet in Horn ein zweites Turnier auf ATP-Niveau statt. Das jährlich ausgetragene Nachwuchsturnier steigt auf zum Challenger. Heißt: Höhere Preisgelder und ein hochklassigeres Teilnehmerfeld.