Stadtgespraech

12:59 Uhr | 17.10.2019

Das zeigt bundesweiter Vergleich

Strompreis in Hamburg am höchsten

In Hamburg ist der Strompreis bundesweit am höchsten. Wie aus einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox hervorgeht, liegen die Stromkosten einer dreiköpfigen Familie in Hamburg durchschnittlich bei 1250 Euro im Jahr. Das sind 80 Euro mehr, als der Bundesdurchschnitt. Grund dafür seien vor allem die gestiegenen Netzentgelte, die die Netzbetreiber erheben.