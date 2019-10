Blaulicht

11:16 Uhr | 17.10.2019

In 300 Fällen wurden Messer als Waffen eingesetzt

1025 Messerdelikte in diesem Jahr registriert

In diesem Jahr sind in Hamburg bereits 1025 Messerdelikte durch die Polizei registiert worden. Das geht aus der Senatsantwort auf eine Anfrage der CDU hervor. So wurden Messer in rund 300 Fällen als Waffe eingesetzt, in rund 700 Fällen wurde mit einem Messer gedroht. Seit diesem Jahr werden Messerdelikte erstmals gesondert von der Polizei erfasst.