Blaulicht

07:58 Uhr | 17.10.2019

Mann schwer verletzt

Auto kollidiert mit stehendem LKW

In Billbrook ist in der Nacht ein Auto mit einem abgestellten LKW-Anhänger kollidiert. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Notarzt versorgte den Mann am Unfallort, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. In dem Industriegebiet in Billbrook ist es in der Vergangenheit häufiger zu Unfällen gekommen. Grund könnten die zahlreichen, unbeleuchteten Anhänger sein, die teilweise in zweiter Reihe parken.