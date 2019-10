Blaulicht

07:55 Uhr | 17.10.2019

Beihilfe zum Mord in über 5.000 Fällen

Prozess gegen ehemaligen SS-Wachmann

Vor dem Hamburger Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen ehemaligen SS-Wachmann. Dem heute 93-Jährigen wird die Beihilfe zum Mord in über 5.000 Fällen vorgeworfen. Er soll in den Jahren 1945 und 1946 in einem Konzentrationslager bei Danzig gearbeitet haben. Zur Tatzeit war der Angeklagte 18 Jahre alt. Der Prozess dürfte gleichzeitig einer der letzten gegen einen noch lebenden SS-Wachmann sein.