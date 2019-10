Blaulicht

19:50 Uhr | 16.10.2019

"Bombe könnte jederzeit explodieren"

Blindgänger in Schnelsen gefunden

Auf einer Baustelle in der Straße Sassenhoff in Schnelsen ist eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt worden. Die Entschärfung gestaltet sich schwieriger als gedacht, da der Blindgänger einen Langzeitsäurezünder hat, laut Feuerwehr ist das der gefährlichste den es gibt. In einem Radius von 300 Metern werden Straßen und Häuser nun evakuiert. Während der Entschärfung wird auch die A7 kurzzeitig gesperrt. Wann es allerdings zur Entschärfung kommt, ist noch unklar. Das ganze kann sich bis in die Abendstunden ziehen.