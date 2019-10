Verkehr

19:12 Uhr | 16.10.2019

Flughafen will entfallende Verbindungen ersetzten

Ryanair schließt Basis am Flughafen

Die Billigfluglinie Ryanair will ihre Basis am Hamburger Flughafen Anfang 2020 schließen. Im Sommer werden außerdem sieben Routen gestrichen, die Ryanair derzeit noch von Hamburg aus anfliegt. Der Flughafen will die entfallenden Verbindungen jedoch ersetzen, so das lediglich zwei Nonstop-Strecken komplett ausfallen. Alle anderen Ziele werden durch andere Fluggesellschaften abgedeckt.