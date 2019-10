Sport

17:07 Uhr | 16.10.2019

Ex-HSV-Profi schließt sich Sydney Wanderers an

Nicolai Müller verlässt die Bundesliga

Ex-HSV-Profi Nicolai Müller verlässt den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Australien zu den Western Sydney Wanderers. Das teilten die Hessen am Mittwoch mit. In Sydney trifft der 32-Jährige auf Trainer Markus Babbel und seine neuen Teamkollegen Alexander Meier und Pirmin Schwegler. Meier spielte bis zum Sommer für den FC St. Pauli, Schwegler war für Hannover 96 aktiv. Im Sommer 2018 war Müller vom Hamburger SV an den Main gewechselt.