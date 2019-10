Blaulicht

14:38 Uhr | 16.10.2019

Gepäckaufgabebänder gestoppt

Verdächtiger Koffer löst Alarm am Flughafen aus

Am Hamburger Flughafen hat ein verdächtiges Gepäckstück gegen 11 Uhr einen Alarm ausgelöst. Daraufhin mussten die Gepäckaufgabebänder gestoppt werden und die Bundespolizei sucht nun nach dem betroffenen Koffer. Laut einer Sprecherin des Flughafens sei der Flugverkehr durch die Maßnahmen aber nicht beeinträchtigt, das Gepäck der Passagiere wird jedoch erst an Sammelstellen deponiert. Das bedeutet: Die Flieger dürfen ganz normal am Airport starten und landen - im Zweifel fliegen die Passagiere jedoch ohne Gepäck. Diese Koffer werden, laut Flughafen, aber mit den nächsten Flügen nachgeschickt.