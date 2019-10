Politik

11:53 Uhr | 16.10.2019

Hamburg und Berlin wollen Antrag stellen

Neue Regelungen für die Sommerferien?

Hamburg und Berlin wollen künftig neue Regelungen für die Sommerferien in Deutschland einführen. Dafür wollen beide Länder bei der Kultusministerkonferenz am Donnerstag und Freitag in Berlin einen Antrag stellen, in dem sie fordern, dass die freien Tage bundesweit zeitlich enger zusammenliegen. Um mehr Kontinuität im Schuljahresablauf zu erhalten sowie ein bundesweit vergleichbares Abitur durchzuführen, sollen die Ferien demnach zwischen dem 01. Juli und dem 10. September liegen. Zudem müssen die unterschiedlichen Termine der einzelnen Länder enger zusammenrücken, denn durch die aktuellen Verschiebungen hätten einige Schüler besonders kurze Schuljahre.