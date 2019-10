Stadtgespraech

08:19 Uhr | 16.10.2019

Digitalisierung am weitesten fortgeschritten

Hamburg ist die smarteste Stadt Deutschlands

Hamburg ist die smarteste Stadt Deutschlands. Das geht aus dem erstmals erstellten Smart City Index des Branchenverbands Bitkom hervor. Mit 79,5 von 100 möglichen Punkten steht Hamburg auf Platz 1. In der Hansestadt ist die Digitalisierung des Alltagslebens am weitesten fortgeschritten. Platz 2 belegt Karlsruhe mit 69, gefolgt von Stuttgart mit 68 Punkten. Salzgitter ist mit weniger als der Hälfte der Punkte das Schlusslicht im Ranking. Für die Studie wurden bundesweit 81 Großstädte in den Bereichen Verwaltung, Kommunikation, Umwelt, Mobilität und Gesellschaft miteinander verglichen.