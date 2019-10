Blaulicht

17:28 Uhr | 15.10.2019

Zwei Tage musste sie ausharren

Katze von Feuerwehr aus Baum gerettet

Am Nachmittag mussten die Höhenretter der Feuerwehr ausrücken: der Grund: seit zwei Tagen saß eine Katze im Sterdoldenweg in Eidelstedt im Baum in 10 Metern Höhe. Neugierig schaute das Tier zu wie der Feuerwehrmann in den Baum gezogen wurde und nahm die Rettung dankend an.