Verkehr

14:41 Uhr | 15.10.2019

Initiative kommt zustande

"Radentscheid Hamburg" erhöht Druck

Die Initiative “Radentscheid Hamburg” erhöht den Druck auf die Bürgerschaft. Wie der Senat bestätigte reichten die Verantwortlichen genug Unterschriften ein, die Volksinitiative kommt damit zustande. Die Initiative, die sich unter anderem für Radschnellwege, sichere Radwege sowie rad- und fußgängerfreundliche Ampeln einsetzt, sammelte in den vergangenen Monaten mehr als 10.000 Unterschriften. Jetzt ist die Bürgerschaft am Zug. Die Abgeordneten müssen laut Gesetz in den nächsten vier Monaten über die Forderungen abstimmen.