Blaulicht

14:29 Uhr | 15.10.2019

Starke Rauchentwicklung in Niendorf

Feuer in der Sauna ausgebrochen

Im Keller eines Hauses in Niendorf ist am Vormittag ein Feuer in einer Sauna ausgebrochen. Die rund 16 Einsatzkräfte hatten mit starker Rauchentwicklung zu kämpfen. Ein Übergreifen des Brandes auf die Nachbarhäuser verhinderten die Einsatzkräfte. Zum Zeitpunkt des Brandes war das Haus leer, verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach ist bislang noch unklar.