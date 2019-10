Blaulicht

12:57 Uhr | 15.10.2019

Nach Sachbeschädigung an Autos um Airport

Polizeiliche Ermittlungsgruppe AURIGA aufgelöst

Die polizeiliche Ermittlungsgruppe AURIGA ist Mitte September aufgelöst worden. Das hat die Polizei auf Anfrage von Hamburg1 bekannt gegeben.Vor dem Hintergrund der hohen Anzahl von Sachbeschädigungen an Autos in Flughafennähe wurde die Gruppe errichtet. Neben umfangreicher Tatortarbeit und Zeugenermittlung erfolgte eine Vielzahl an kriminalpolizeilichen Maßnahmen. So wurden auch Personenbeförderungs- und Gewerbescheine kontrolliert. Aktuell liegt der gesamte Ermittlungsvorgang bei der Staatsanwaltschaft Hamburg.