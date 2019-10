Gesellschaft

12:40 Uhr | 15.10.2019

Folgen sind überfüllte Züge und lange Staus

Immer mehr Pendler in Hamburg

Die Zahl der Berufspendler in Hamburg ist auf 350.000 gestiegen. Das entspricht rund 30 Prozent mehr als noch im Jahr 2000. Das hat die IG Bau Umwelt bekannt gegeben. Grund für den wachsenden Trend ist fehlender Wohnraum in Großstädten und dementsprechend hohe Mieten. Folglich ziehen immer mehr Menschen in Gebiete außerhalb von Hamburg. Auf dem Weg zur Arbeit stehen sie dann im Stau oder verweilen in überfüllten Zügen. Hamburg liegt bundesweit bei der Pendlerzahl auf dem dritten Platz, hinter München und Frankfurt.