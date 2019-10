Politik

12:07 Uhr | 15.10.2019

Weiterhin Interesse an Senatorenposten

Stapelfeldt tritt nicht bei Bürgerschaftswahl 2020 an

Dorothee Stapelfeldt will bei der Bürgerschaftswahl 2020 nicht mehr kandidieren. An ihrem derzeitigen Amt als Stadtentwicklungssenatorin hat die 63-Jährige jedoch weiterhin Interesse. Bereits 1986 war Stapelfeldt zum ersten Mal in das Landesparlament eingezogen. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 hatte sie auf dem dritten Platz der SPD-Landesliste kandidiert, musste ihr Mandat jedoch aufgrund ihres Senatorenpostens ruhen lassen.