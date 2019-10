Gesellschaft

11:24 Uhr | 15.10.2019

Ab kommenden Jahr im Regelbetrieb

KiTa-Prüfverfahren startet mit Testphase

Das KiTa-Prüfverfahren geht in dieser Woche in die erste Testphase. So sollen bis Ende des Jahres die ersten 20 Einrichtungen untersucht werden. Die vom Senat beschlossene Einführung des Kita- Prüfverfahrens ist ein weiterer Baustein zur Verbesserung und Sicherung der Qualität in Hamburgs Kitas. Ab kommenden Jahr soll das Verfahren in den Regelbetrieb gehen. Dann sollen alle weiteren knapp 1.100 Einrichtungen geprüft werden.