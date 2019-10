Blaulicht

11:09 Uhr | 15.10.2019

Polizei ermittelt

Autobrand in Mümmelmannsberg

In Mümmelmannsberg hat in der vergangenen Nacht ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, das Auto erlitt jedoch einen Totalschaden. Auch ein weiteres nahe stehendes Auto wurde beschädigt. Beamte der Polizei durchsuchten anschließend die Umgebung nach weiteren brennenden Autos und Hinweisen die auf Brandstiftung deuten. In den vergangenen Wochen musste die Feuerwehr immer wieder nach Mümmelmannsberg ausrücken um Brände in Kellerverschlägen, Müllcontainern oder Autos zu löschen. Die Polizei prüft nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden geben könnte.