18:24 Uhr | 14.10.2019

LPT-Labor in Mienenbüttel in der Kritik

Schockierende Bilder aus Tierversuchslabor

Schon seit Jahren protestieren Tierschützer gegen Tierversuche an Affen, Hunden, Katzen und Kaninchen in einem Forschungslabor in Mienenbüttel bei Neu-Wulmstorf. Der Soko Tierschutz und der Organisation Cruelty Free International ist es im vergangenen Jahr gelungen einen Undercover-Ermittler in das abgeschottete Tierversuchslabor LPT einzuschleusen. Videos, welche der Aktivist mit versteckter Kamera aufzeichnete, belegen nun erstmals die unhaltbaren Zustände in dem Labor.