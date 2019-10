Gesellschaft

15:09 Uhr | 14.10.2019

Knapp 40.000 Bewerbungen

Vorlesungsbeginn an Hamburger Unis

Für Studierende hier in Hamburg hat heute die neue Vorlesungszeit begonnen. Auch das Wintersemester bringt viele neue Studenten an die Uni. Knapp 40.000 Bewerbungen sind für das Wintersemester eingegangen. Neben neuen Studierenden gibt es in diesem Jahr auch neue Studiengänge. Eine Neuheit ist der gemeinsame Rechtswissenschafts-Studiengang zwischen der Uni Hamburg und der Universität Istanbul. Seit Mitte Juli darf sich die Uni Hamburg auch offiziell Exzellenzuniversität nennen. Die Förderung beginnt ab 01. November.