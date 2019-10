Stadtgespraech

11:49 Uhr | 14.10.2019

Reparatur in Dänemark

"No. 5 Elbe" macht Zwischenstopp in Hamburg

Der havarierte Lotsenschoner „No.5 Elbe“ soll diese Woche nach Hamburg in den Hansahafen geschleppt werden. Dort sollen Schwimmkräne den Schoner aus dem Wasser heben und auf einem Küstenmotorschiff absetzen. Später soll die historische Fracht in Dänemark in einer renommierten Holzschiffswerft repariert werden. Die „No.5 Elbe“ gilt als Hamburgs letztes erhaltenes Seeschiff aus der Ära des Holzschiffbaus. Im Juni war der Lotsenschoner nach der Kollision mit einem Containerschiff gesunken.