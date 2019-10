Stadtgespraech

11:41 Uhr | 14.10.2019

Mitarbeiter gehen zu Deutschen Bahn

CleverShuttle stellt Betrieb ein

Der Fahrdienstleiter CleverShuttle hat seinen Betrieb in Hamburg eingestellt. Hintergrund sind laut Unternehmen wirtschaftliche Gründe. 50 Fahrzeuge waren in Hamburg unterwegs und können ab sofort nicht mehr genutzt werden. Die betroffenen Mitarbeiter werden offenbar von der Deutschen Bahn übernommen, die an CleverShuttle beteiligt ist. Auch in Frankfurt und Stuttgart wird der Betrieb eingestellt.