Politik

08:24 Uhr | 14.10.2019

Neues Verfassungsschutzgesetz

Verfassungsschutz soll schneller informieren

Der Hamburger Verfassungsschutz soll künftig mehr Kompetenzen zur Weitergabe von Informationen erhalten. Der Senat hat das entsprechende neue Verfassungsschutzgesetz am vergangenen Dienstag beschlossen. Die Hamburgische Bürgerschaft soll nun bis Ende des Jahres darüber abstimmen. Sensible Informationen sollen so schneller an öffentliche- und nicht öffentliche Stellen weitergegeben werden. "Wir erhöhen die Handlungsfähigkeit des Verfassungsschutzes und kriegen ein höheres Datenschutzniveau, sagte Innensenator Andy Grote im Interview mit dem NDR.