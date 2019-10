Blaulicht

14:44 Uhr | 13.10.2019

Zwei Personen lebensbedrohlich verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Hamburg-Horn

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Sievekingsallee in Hamburg-Horn sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei gegenüber Hamburg 1 bestätigte, gab es drei Schwerverletzte, zwei von Ihnen schweben in Lebensgefahr. Drei weitere Personen sind leicht verletzt worden. Offenbar waren mehrere Autos an dem Unfall beteiligt. Möglicherweise habe es sich um ein illegales Autorennen gehandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.