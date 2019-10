Blaulicht

12:54 Uhr | 12.10.2019

Täter noch flüchtig

Mann durch Messerstich verletzt worden

In der Nacht zu Sonnabend ist in der Lübecker Straße ein Mann durch Messerstiche verletzt worden. Vor einer Shisha Bar sind mehrere Personen in Streit geraten. Nach Angaben der Polizei wollte das spätere Opfer offenbar den Streit schlichten und ist dabei von den Beteiligten angegriffen worden. Der Mann wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die mutmaßlichen Täter sind derzeit noch flüchtig. Warum es zu dem Streit kam ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.