Stadtgespraech

11:26 Uhr | 12.10.2019

Begleitet von einer spektakulären Lichtshow

"Hanseatic Inspiration" in Hamburg getauft

Mit einer spektakulären Lichtshow ist am Freitagabend die „Hanseatic Inspiration“ von Seglerin Laura Dekker getauft worden. Über 200 geladene Gäste verfolgten auf Schlauchboten hautnah die Taufzeremonie des Kreuzfahrtschiffes an der Überseebrücke im Hamburger Hafen. Die „Hanseatic Inspiration“ ist das zweite von drei neuen Expeditionsschiffen von Hapag-Lloyd Cruises, das mit schadstoffreduziertem Treibstoff unter anderem Reisen in die Arktis machen soll.