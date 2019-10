Sport

16:45 Uhr | 11.10.2019

Spielmacher konnte sportlich nicht überzeugen

Hamburg Towers stellen Kahlil Dukes frei

Die Hamburg Towers haben ihren Spielmacher Kahlil Dukes freigestellt. Der Point Guard war vor der Saison aus der zweiten russischen Liga zu den Türmen gestoßen, konnte in den ersten beiden Saisonspielen aber nicht überzeugen. Der Verein gibt für die Trennung rein sportliche Gründe an. Es ist das erste mal in der Geschichte der Hamburg Towers, dass ein Spieler das Team vor Ablauf der Saison verlassen muss. Voraussichtlich soll in den kommenden Wochen ein Nachfolger präsentiert werden.