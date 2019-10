Gesellschaft

14:24 Uhr | 11.10.2019

Solidarität an „Extinction Rebellion“

Erneute "Fridays for Future"-Demo

Heute hat in Hamburg eine weitere „Fridays for Future“-Demonstration stattgefunden. Die Demonstranten wollen mit der Aktion ihre Solidarität mit der Aktivistengruppe „Extinction Rebellion“ zeigen. Diese hatte vergangenen Woche zahlreiche Verkehrsblockaden in Berlin durchgeführt um auf das drohende Artensterben aufmerksam zu machen. An der Demonstration nahmen mehrere hundert Menschen teil.