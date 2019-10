Blaulicht

12:40 Uhr | 11.10.2019

Fahrer stirbt noch vor Ort

Schwerer Verkehrsunfall in Altona

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Altona ist am Freitagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Am Kaltenkircher Platz Ecke Stresemannstraße krachte ein Mercedesfahrer gegen einen Laternenpfahl. Daraufhin ist der Fahrer im Gegenverkehr mit einem weiteren PKW zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei starb der Insasse des Mercedes noch am Unfallort. Eine weitere Person ist leicht verletzt worden.