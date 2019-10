Gesellschaft

18:57 Uhr | 10.10.2019

Gegen YPG-Miliz

Erneute Kurden-Demo in Hamburg

Am Hachmannplatz in der Hamburger Innenstadt haben heute wieder hunderte Menschen gegen die Militäroffensive der Türkei in Nord-Syrien demonstriert. Der Protestzug verlief friedlich. Die Türkei hat gestern ihre angekündigte Militär-Offensive im Norden Syriens gestartet. Sie richtet sich gegen die kurdische YPG-Miliz, die von dem türkischen Präsidenten Erdogan als Terrororganisation eingestuft wird. Bisher sind schon über 20 Todesopfer gemeldet worden, darunter auch Zivilisten.