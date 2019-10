Gesellschaft

18:17 Uhr | 10.10.2019

Große Anteilnahme in Hamburg

Blumen und Kerzen vor der Synagoge

Ein schwerbewaffneter mutmaßlicher Rechtsextremist versuchte am Mittwoch in Halle versucht, in die Synagoge einzudringen und dort unter Duzenden Gläubigern ein Blutbad anzurichten. Sein Versuch scheiterte, woraufhin er vor der Synagoge und danach in einem Imbiss zwei Menschen erschossen und mindestens zwei weitere verletzt haben soll. Einen Tag nach der schlimmen Tat war die Anteilnahme hier in Hamburg gestern groß.