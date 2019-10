Stadtgespraech

17:55 Uhr | 10.10.2019

Knapp 300 Unternehmen bieten ein vielfältiges Programm

Vorgeschmack auf die "Hamburg Boat Show"

Die Hamburger Boat Show geht in die zweite Runde. In zwei Wochen präsentieren etwa 300 Aussteller in den Messehallen alles rund ums Thema Boote.Heute wurden schon ein paar Highlights der Messe am Sandtorhafen vorgestellt.