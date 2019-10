Blaulicht

13:58 Uhr | 10.10.2019

Krankheit wohl Auslöser

Mann Nach Unfall in Lebensgefahr

An der Kreuzung St. Pauli Hafenstraße / Davidstraße ist gestern Abend ein Kleinwagen gegen einen Ampelmast gekracht. Der Fahrer des Wagens musste vor Ort reanimiert werden und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann schwebt noch immer in Lebensgefahr. Hintergrund war einen Erkrankung des Fahrers, die wohl auch die Ursache für den Unfall war. Passanten, die den Unfall beobachtet hatten, zogen den reglosen Mann aus dem Auto. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Sie erste Hilfe.