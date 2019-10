Politik

13:12 Uhr | 10.10.2019

Rund 4.000 Verfahren gegen Fluggesellschaften erwartet

Immer mehr Flugreisende ziehen vor Gericht

Immer mehr Flugreisende kämpfen nach verspäteten oder abgesagten Flügen in Hamburg vor Gericht für ihr Recht. Laut Hamburger Amtsgericht gab es im vergangenen Jahr knapp 3.000 Verfahren gegen Fluggesellschaften, das sind fast doppelt so viele wie noch im Jahr 2017. Schätzungen zufolge könnte es in diesem Jahr zu rund 4.000 Verfahren kommen. Auffällig ist den Gerichtsangaben zufolge, dass die Passagiere sich vermehrt an sogenannte Reisedienstleister gewendet haben sollen, die dann im eigenen Namen Entschädigungen einfordern.