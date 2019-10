Wirtschaft

11:45 Uhr | 10.10.2019

Luftqualität in Häfen soll verbessert werden

Maßnahmenpaket für Landstrom beschlossen

Damit die Luftqualität in deutschen Hafenstädten verbessert werden kann, hat die Bundesregierung heute ein Maßnahmenpaket zur Förderung von Landstrom beschlossen. Um an Bord Strom zu erzeugen, sollen die Schiffe zukünftig in den Häfen keine fossilen Kraftstoffe verbrennen, sondern erneuerbaren Strom vom Land nutzen. Ab kommenden Jahr soll es ein Förderprogramm von 140 Millionen Euro geben, um die Länder und Häfen beim Ausbau der notwendigen Hafeninfrastruktur zu unterstützen. Hamburg, Kiel und Rostock planen bereits umfangreiche Ausbaumaßnahmen.