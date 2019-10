Blaulicht

18:45 Uhr | 09.10.2019

Polizeipräsenz auch hier verstärkt

Nach Anschlag vor Synagoge in Halle

Nach dem tödlichen Anschlag in Halle vor einer Synagoge hat die Polizei auch in Hamburg die Präsenz erhöht. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber Hamburg1 bestätigte, sei man im ständigen Austausch mit anderen Sicherheitsbehörden. Unbekannte haben vor einer Synagoge in Halle Schüsse abgefeuert und einen Menschen getötet. Ein weiterer wurde in einem Dönerladen erschossen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.