Gesellschaft

18:24 Uhr | 09.10.2019

Das sagen die Hamburger Politiker

Bundesregierung beschließt Klimapaket

Nach dem tödlichem Anschlag in Halle vor einer Synagoge hat die Polizei auch in Hamburg die Polizeipräsenz erhöht. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber Hamburg1 bestätigte, sei man im ständigen Austausch mit anderen Sicherheisbehörden. Für einen Bezug des Anschlags in Halle nach Hamburg gibt es aktuell keine Anhaltspunkte. Hintergründe zu dem Anschlag gibt es noch nicht.