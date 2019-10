Blaulicht

15:47 Uhr | 09.10.2019

Hintergründe noch unklar

Überfall auf zwei Männer in Gartenlaube

Zwei Männer sind heute offenbar in einer Gartenlaube des Kleingartenvereins am Öjendorfer See zwei Stunden lang festgehalten und geschlagen worden. Die Täter sollen anschließend mit den Handys der Opfer geflüchtet sein. Die Geschädigten alarmierten schließlich die Polizei, die ihre Aussagen aufnahm und Spuren sicherte. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.