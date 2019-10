Stadtgespraech

14:05 Uhr | 09.10.2019

Norddeutschlands größtes Frischezentrum

Bürgermeister besucht Großmarkt

Er ist Norddeutschlands größtes Frischezentrum für Blumen, Obst und Gemüse. Der Großmarkt in Hammerbrook. Jährlich werden dort rund 1,5 Mio. Tonnen Ware verkauft. Heute Morgen war neben Einkäufern für Wochenmärkte und Gastronomie auch Bürgermeister Peter Tschentscher mitten drin, um Händler bei ihrer Arbeit in den Hallen am Hamburger Hafen zu besuchen.