Verkehr

12:08 Uhr | 09.10.2019

Rund 27.160 Anzeigen von Hamburger Bürgern

Mehr Anzeigen gegen Falschparker

Die Zahl der privaten Anzeigen gegen Falschparker ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor. Hamburger Bürger haben in den ersten acht Monaten des Jahres rund 27.160 Anzeigen aufgrund von Parkverstößen erstattet. Das sind fast so viele wie im gesamten Jahr 2018. So konnte die Stadt in diesem Jahr durch von Bürgern gestellte Anzeigen bereits eine Summe von mehr als 604.000 Euro an Verwarn- und Bußgeldern verbuchen.